Операторы «Суперкама» показали, как работают с расчетами «Гиацинта-Б»

Российский беспилотник - разведчик «Суперкам» с катапульты на стартовой позиции устремляется ввысь, скрываясь за облаками. Скорость такая, что через несколько секунд в небе его уже не разглядеть - идет контроль позиций врага.

На экранах хорошо видна подбитая и сгоревшая вражеская бронетехника. Даже с высоты в пять тысяч метров позиции боевиков к западу от Авдеевки - как на ладони. На беспилотнике установлена камера с высоким разрешением, которая транслирует четкое изображение в пункт управления БПЛА - буквально в деталях.

В объективе появляется американская гаубица M777. Ее координаты разведчики сразу же передают нашим артиллеристам. Не проходит и двух минут, как мощный удар пушки «Гиацинт-Б» сотрясает окрестности на линии боевого соприкосновения.

Воздушная разведка подтверждает: маскировка боевикам не помогла. Очередной экземпляр западной техники уничтожен.

«Артиллерия наша работает отлично. Поражают цели стабильно, постоянно. Противник несет большие потери», - рассказал старший разведчик - оператор БПЛА с позывным «Труф».

Противник старается перехватить наши «Суперкамы». Но беспилотник не зря прозвали невидимкой.

«Его очень трудно обнаружить средствами ПВО. Так двигатель электрический, он не оставляет теплового следа. С высоты 300 метров его уже не слышно. То есть он очень тихий. Очень тихо работает», - отметил старший разведчик - оператор БПЛА с позывным «Труф».

На Авдеевском направлении операторы бригады спецназа Центрального военного округа следят за врагом в режиме 24/7. И пока возвращается один беспилотник, разведчики уже снаряжают второй.

«Комплектуем крылья, ставим батарею, камеру, если надо, меняем, парашют. Быстро все это укладывается. Самое такое время показательное как бы для нас - в пределах семи минут», - сказал старший разведчик - оператор БПЛА с позывным «Балу».

Четкие, отработанные движения. Нюансов много. Даже рация в руках сейчас служит не только как переговорное устройство, но и как флюгер. На радиостанцию бойцы привязали ленты. Слишком долго находиться на открытом пространстве опасно. Расчет работает быстро, но без суеты. В идеальную солнечную погоду быстрому полету ничего не мешает - уже через 10-12 минут БПЛА будет летать над позициями боевиков.

Очередная САУ противника в объективе «Суперкама». Разведданные получены, схема прежняя. Следующий ход за артиллеристами нашего «Гиацинта». Цель поражена! А связка - беспилотники плюс артиллерия - простая, но эффективная формула успеха на передовой.

«Для этого мы и здесь. Чтобы их побеждать, правильно? Эмоции положительные всегда. Когда поджигаем M777, очень положительные эмоции. "Три семерки" мы любим, когда горит», - отметил старший разведчик - оператор БПЛА с позывным «Вульф».

При этом операторы БПЛА могут находиться в 60 километрах от линии соприкосновения. Но для воздушной разведки в тылу врага даже такие расстояния не помеха.