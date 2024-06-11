Операторы FPV-дронов уничтожили позиции и живую силу ВСУ под Харьковом

Операторы FPV-дронов «Северной» группировки войск уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ.

Ведомство показало, как собираются беспилотники, на коптеры крепятся боеприпасы. Также на видео Минобороны показывается запуск дрона, которым управляет оператор с помощью пульта. Камера другого беспилотника зафиксировала момент удара по цели с последующей детонацией.

В описании к видео сказано, что накануне военнослужащие применили несколько боевых беспилотников по замаскированным позициям ВСУ в Харьковской области. Ударами FPV-дронов удалось уничтожить блиндажи на взводном опорном пункте. По данным ведомства, безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на этом участке составили до 15 человек.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») от обычных отличает высокая скорость. Они оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.