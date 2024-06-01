МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков и Навка приехали проститься с Заворотнюк в Покровский монастырь

Пресс-секретарь президента приехал проститься с актрисой с букетом белых роз. Его супруга произнесла во время церемонии речь.
2024-06-01 11:41:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка приехали в Покровский монастырь в центре Москвы, чтобы проститься с Анастасией Заворотнюк.

Песков принес букет белых роз. Татьяна Навка сказала во время церемонии в храме прощальные слова.

Церемония прощания с актрисой проходит в Покровском монастыре в Москве. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на четверг 30 мая после пяти лет болезни. Ей было 53 года.

Проститься с артисткой приехали продюсер и хореограф Илья Авербух, народный артист РФ, гендиректор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

#Кино #Дмитрий Песков #культура #наш эксклюзив #прощание #похороны #Анастасия Заворотнюк #татьяна навка #Покровский монастырь
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 