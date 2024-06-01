Песков и Навка приехали проститься с Заворотнюк в Покровский монастырь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка приехали в Покровский монастырь в центре Москвы, чтобы проститься с Анастасией Заворотнюк.

Песков принес букет белых роз. Татьяна Навка сказала во время церемонии в храме прощальные слова.

Церемония прощания с актрисой проходит в Покровском монастыре в Москве. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на четверг 30 мая после пяти лет болезни. Ей было 53 года.

Проститься с артисткой приехали продюсер и хореограф Илья Авербух, народный артист РФ, гендиректор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.