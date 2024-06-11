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В Малави не могут найти пропавший самолет с вице-президентом на борту

Власти Малави распорядились приступить к поисково-спасательной операции после того, как самолет в вице-президентом страны пропал с радаров.
Ян Брацкий 2024-06-11 01:21:01
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Президент Малави Лазарус Чаквера на фоне сообщений о возможном крушении самолета, на борту которого находился вице-президент страны Саулос Клаус Чилима, отменил поездку на Багамы. Об этом сообщило правительство.

«Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном после того, как оно пропало с радаров, провались», - цитирует «360» заявление правительства страны.

На борту пропавшего лайнера, помимо Чилимы, находились еще девять человек. Сообщения о пропаже самолета появились накануне вечером. Сайт Malawi24 заявил, что многие специалисты опасаются, что Чилима погиб. Власти распорядились организовать поисково-спасательную операцию после вероятного крушения самолета.

Напомним, самолет Сил обороны Малави пропал с радаров после вылета из столицы Лилонгве в понедельник утром. Борт должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны.

На данный момент информации о точном местоположении самолета, а также о судьбе его пассажиров нет. По одной из версий, воздушное судно могло разбиться в лесах Чикангава из-за плохой погоды. 

#Самолет #крушение #поисково-спасательная операция #малави #Чилима
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