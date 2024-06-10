Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров после вылета

Самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой на борту пропал без вести, сообщает BBC со ссылкой на заявление администрации президента этой страны. На борту находится еще девять человек, говорится в сообщении.

Самолет Сил обороны Малави пропал с радаров после вылета из столицы Лилонгве в понедельник утром.

Президент отдал приказ о проведении поисково-спасательной операции, когда авиационные чиновники не смогли связаться с самолетом.

Борт должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны. Получив информацию об инциденте, президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой запланированный вылет на Багамы.