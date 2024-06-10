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Nyasa Times: самолет с вице-президентом Малави мог потерпеть крушение

Происшествие могло произойти в районе лесного массива Чикангава, об этом сообщает местная газета со ссылкой на очевидца, его слова на данный момент не подтверждены.
Елизавета Кондрикова 2024-06-10 20:46:28
© Фото: Roberto Tuero, Keystone Press Agency Globallookpress

Самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима на борту мог потерпеть крушение, а сам чиновник и девять человек в его сопровождении - погибнуть. Об предположили в местной газете Nyasa Times.

На данный момент нет информации о точном местоположении самолета, а также о судьбе его пассажиров. Предположительно, судно могло разбиться в лесах Чикангава из-за плохой погоды, о происшествии рассказал очевидец. Данные, которые он передал, еще не были подтверждены.

Самолет вице-президента должен был приземлиться в аэропорту Мзузи на севере страны, но этого не произошло. В ходе полета связь с воздушным судном была потеряна, ее так и не удалось восстановить.

Правительство страны подтвердило эту информацию, а также сообщило, что президент отменил свою поездку на Багамы и в Швейцарию.

#Самолет #поиски #Вице-президент #малави #потеря связи
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