Nyasa Times: самолет с вице-президентом Малави мог потерпеть крушение

Самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима на борту мог потерпеть крушение, а сам чиновник и девять человек в его сопровождении - погибнуть. Об предположили в местной газете Nyasa Times.

На данный момент нет информации о точном местоположении самолета, а также о судьбе его пассажиров. Предположительно, судно могло разбиться в лесах Чикангава из-за плохой погоды, о происшествии рассказал очевидец. Данные, которые он передал, еще не были подтверждены.

Самолет вице-президента должен был приземлиться в аэропорту Мзузи на севере страны, но этого не произошло. В ходе полета связь с воздушным судном была потеряна, ее так и не удалось восстановить.

Правительство страны подтвердило эту информацию, а также сообщило, что президент отменил свою поездку на Багамы и в Швейцарию.