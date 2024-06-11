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Постпред КНР назвал неоднозначной резолюцию США по перемирию в Газе

Китай не уверен в возможности реализации всех трех стадий соглашения без накладок.
Ирина Егорова 2024-06-11 01:32:08
© Фото: Xie EXinHua, Global Look Press

Резолюция США по сделке о перемирии в секторе Газа, которую Совбез ООН принял 10 июня, является неоднозначной по многим аспектам. Такое мнение выразил постоянный представитель КНР при всемирной организации Фу Цун после голосования.

«Есть обоснованные опасения насчет того, заключат ли стороны соглашение и возможно ли выполнение всех трех его стадий без накладок», - подчеркнул он.  

По его словам, Китай положительно проголосовал за принятие резолюции, так как Пекин хочет прекращения огня, передает RT.

Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что у Москвы есть ряд вопросов к резолюции США по сделке о перемирии в Газе. Например, не понятны «итоговые контуры сделки», а также принципы, изложенные в документе рискуют остаться лишь «на бумаге».

Напомним, что «за» резолюцию США по прекращению огня в секторе Газа проголосовали 14 стран, Россия воздержалась. Принципы принятого документа были ранее анонсированы президентом США Джо Байденом. План прекращения огня в секторе Газа по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о перемирии.

#Китай #голосование #кнр #сектор Газа #Совбез ООН #резолюция
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