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ХАМАС поприветствовало резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

В резолюции выдвигаются принципы полного вывода войск из анклава, обмен пленными и незамедлительное полное прекращение огня.
Ирина Егорова 2024-06-10 23:59:58
© Фото: РИА Новости

Палестинское движение ХАМАС приветствовало резолюцию Совбеза ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа.

«ХАМАС приветствует то, что было включено в резолюцию Совета Безопасности относительно постоянного прекращения огня в секторе Газа, полного вывода войск из сектора Газа, обмена пленными, восстановления, возвращения перемещенных лиц в места их проживания, отказа от любых демографические изменений или сокращение территории сектора Газа, а также предоставление необходимой помощи нашему народу в этом секторе», - передает РИА Новости.

Также в заявлении организации говорится о том, что ХАМАС готово начать непрямые переговоры для реализации прописанных в документе пунктов. Резолюция США ранее была принята Совбезом ООН. «За» проголосовали 14 стран, Россия воздержалась.

План прекращения огня в секторе Газа по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о перемирии, которое ранее анонсировал президент США Джо Байден. Он подразумевает вывод военных Армии Израиля с территории анклава и освобождение заложников и арестованных палестинцев, бессрочное прекращение боевых действий, начало реконструкции и восстановление инфраструктуры сектора Газа. Озвученные Израилем предложения являются идентичными тем, которые ранее выдвигал ХАМАС.

#Израиль #перемирие #ХАМАС #резолюция #Прекращение огня #план
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