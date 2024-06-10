Слуцкий попросил Путина дать Северному морскому пути имя Чилингарова

Президенту России Владимиру Путину поступило предложение от лидера ЛДПР Леонида Слуцкого присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя Артура Чилингарова.

По словам Слуцкого, полярник внес неоценимый вклад в исследование полярных регионов Земли, а также работал над закреплением правового статуса и разрабатывал организацию плавания судов в акватории Северного морского пути.

«Чилингаров понимал, насколько важен Северный морской путь и какое стратегическое значение он имеет для экономики и безопасности нашей станы в качестве транспортной магистрали, обеспечивающей логистический коридор между Европой и Азией», - цитирует Слуцкого РИА Новости.

Ранее в честь умершего полярника Артура Чилингарова предложили назвать безымянное озеро на Кольском полуострове.

Знаменитый полярный исследователь и депутат Госдумы РФ умер 1 июня после продолжительной болезни. Ему было 84 года. За время своей научной деятельности он руководил экспедициями, принимал участие в самых сложных спасательных операциях, ежедневно совершал трудовые подвиги.

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу назвал Артура Чилингарова эпохой в освоении Арктики. Он отметил, что ученый внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой географии.