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Слуцкий попросил Путина дать Северному морскому пути имя Чилингарова

Полярник скончался 1 июня на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни.
Ирина Егорова 2024-06-10 05:08:40
© Фото: РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину поступило предложение от лидера ЛДПР Леонида Слуцкого присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя Артура Чилингарова.

По словам Слуцкого, полярник внес неоценимый вклад в исследование полярных регионов Земли, а также работал над закреплением правового статуса и разрабатывал организацию плавания судов в акватории Северного морского пути.

«Чилингаров понимал, насколько важен Северный морской путь и какое стратегическое значение он имеет для экономики и безопасности нашей станы в качестве транспортной магистрали, обеспечивающей логистический коридор между Европой и Азией», - цитирует Слуцкого РИА Новости.

Ранее в честь умершего полярника Артура Чилингарова предложили назвать безымянное озеро на Кольском полуострове. 

Знаменитый полярный исследователь и депутат Госдумы РФ умер 1 июня после продолжительной болезни. Ему было 84 года. За время своей научной деятельности он руководил экспедициями, принимал участие в самых сложных спасательных операциях, ежедневно совершал трудовые подвиги.

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу назвал Артура Чилингарова эпохой в освоении Арктики. Он отметил, что ученый внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой географии.

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