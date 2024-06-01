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В Москву прилетели 75 освобожденных из украинского плена бойцов

Военнослужащим теперь предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.
Сергей Лебедев 2024-06-01 00:52:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Родину вернулись 75 российских военнослужащих, которых ранее освободили из украинского плена. На аэродроме в Москве приземлился самолет Ил-76 с нашими бойцами, сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Вскоре военные пройдут лечение и реабилитацию. Их направят в медицинские учреждения Министерства обороны Российской Федерации. Ранее бойцы уже смогли пообщаться с родственниками.

Напомним, возвращение россиян стало результатом переговоров. Во вражеском плену им грозила смертельная опасность.

В ходе обмена украинская сторона получила 75 пленных ВСУ.

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