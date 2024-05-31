Освобожденные военнослужащие пообщались с родными

Российские военнослужащие, которых сегодня удалось освободить из плена, пообщались с родными по телефону. Видео с освобожденными публикует Минобороны России.

Всего в ходе этого обмена домой вернулись 75 пленных военнослужащих. Противнику было передано такое же количество пленных украинцев.

Российское оборонное ведомство сообщает, что в Москву освобожденных доставят самолеты военно-транспортной авиации. Военнослужащие, вернувшиеся из плена, пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

Также в МО РФ отметили роль посреднического участия со стороны Объединенных Арабских Эмиратов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.