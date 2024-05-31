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Освобожденные военнослужащие пообщались с родными

Едва оказавшись на территории России, вернувшиеся из плена участники спецоперации стремятся передать весточку родным и близким.
2024-05-31 14:44:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие, которых сегодня удалось освободить из плена, пообщались с родными по телефону. Видео с освобожденными публикует Минобороны России. 

Всего в ходе этого обмена домой вернулись 75 пленных военнослужащих. Противнику было передано такое же количество пленных украинцев. 

Российское оборонное ведомство сообщает, что в Москву освобожденных доставят самолеты военно-транспортной авиации. Военнослужащие, вернувшиеся из плена, пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России. 

Также в МО РФ отметили роль посреднического участия со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #военнослужащие #пленные #кадры #обмен
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