МО РФ сообщило о возвращении из плена в Россию 75 военнослужащих

Министерство обороны России сообщило о возвращении 75 российских военнослужащих.

Возвращение россиян стало результатом переговоров. В Минобороны заявили, что бойцы ВС РФ находились на территории, которую контролирует Киев, однако во вражеском плену им грозила смертельная опасность. В ходе обмена украинская сторона получила 75 пленных ВСУ.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении.

Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву. У себя на Родине военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях российского оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что посредническое участие при возвращении наших бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.