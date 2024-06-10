Автовладельцам разрешать снимать машину с учета в случае угона

Водители в России смогут снять свою машину с учета на основании заявления о ее угоне. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля.

Сам законопроект был принял депутатами Госдумы РФ в ноябре прошлого года. Документ, среди прочего, позволяет автовладельцам сразу снимать машину с учета в ГИБДД при ее продаже, а не ждать 10 дней после обращения в ведомство, как было раньше, пишет ТАСС.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как злоумышленники угоняют автомобили при помощи эвакуатора. Погрузчик, по его словам, является идеальным прикрытием. Никого сейчас не удивишь этой техникой на улицах. Поэтому угонщики могут действовать открыто.

Что касается отмены обязательного приобретения полиса ОСАГО, то по мнению автоюриста Дмитрия Славнова, если закон будет принят, многие водители попытаются сэкономить на покупке полиса, рассчитывая на собственную аккуратность и опыт. Однако, наличие такого документа в случае ДТП сэкономит время и деньги автовладельцу, за которого все проблемы решит страховая компания.