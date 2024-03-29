Автоюрист Славнов: ОСАГО может стать необязательным, но останется выгодным

В России могут отменить обязательное приобретение полиса ОСАГО при регистрации автомобиля - в Госдуме уже проходят слушания по данному вопросу. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе со «Звездой» отметил, что если закон будет принят, то многие водители попытаются сэкономить, не покупая полис. Эксперт призвал в любом случае покупать ОСАГО, так как это может решить множество проблем при аварии.

«В 90-е в случае ДТП многие предлагали разобраться на месте. Сейчас у нас все вышло на определенные рельсы, когда есть полис и страховка, которая оплачивает все в случае аварии. Также существуют "короткие" полисы ОСАГО, которые действуют от одного дня - если перекупщик ставит машину на учет, ему не нужен полис на год. Страховой полис должен быть у каждого - никто не знает, что может быть за поворотом. Особенно если машина новая - габаритов вы не знаете, как она себя ведет, не знаете», - рассказал Славнов.

По словам эксперта, если закон будет принят, то многие будут пытаться сэкономить на полисе, рассчитывая на свою аккуратность. Однако наличие полиса ОСАГО может сэкономить водителям кучу нервов при ДТП.

«Возьмите карандаш и посчитайте, сколько вы ездили, сколько заплатили за страховой полис и, если вы попадали в ДТП, сколько вам выплатила страховая компания. Иметь страховой полис довольно выгодно», - отметил автоюрист.

Напомним, что законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных для регистрации документов был принят в первом чтении 7 ноября 2023 года. В документе предусматривается исключение обязанности заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.