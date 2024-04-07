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Россиян предупредили о новом способе угона машины с помощью песка

Песок нужен для того, чтобы не повредить коробку передач автомобиля и тот лучше заезжал на эвакуатор, объяснил автоэксперт Владимир Сажин.
Максим Крюков 2024-04-07 11:12:00
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как злоумышленники угоняют автомобили, используя эвакуатор и песок.

«В моей практике был случай, когда в Санкт-Петербурге угнали автомобиль на автомате, используя эвакуатор. При этом, чтобы машина лучше скользила и легче заезжала на эвакуатор, они насыпали песок под колеса», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Собеседник телеканала объяснил, что песок необходим для того, чтобы не повредить автоматическую коробку передач, поскольку она стоит в режиме «Паркинг». Сажин рассказал еще об одном методе угонщиков, который заключается в том, чтобы под каким-либо предлогом остановить транспортное средство.

«Говорят: у вас там колесо спустило, еще что-то. Пока человек выходит, машина заведена. Пока один показывает на "пробитое" колесо, второй прыгает в машину и угоняет ее», - привел пример эксперт.

Специалист отметил, что сейчас можно угнать любую машину, особенно с помощью эвакуатора. Однако чем больше стоит систем безопасности, тем надежнее машина будет стоять на месте, подчеркнул он.

«Все системы, которые блокируют рули - растяжки старые всякие - здесь рули просто перекусываются щипцами, блокираторы снимаются, машина уезжает. Блокираторы педалей тоже можно снять, но на это нужно время. Блокираторы коробок: есть люди, которые ставят эти системы, а есть люди, которые эти системы разблокируют», - пояснил Сажин.

По его словам, эвакуатор является «беспроигрышным вариантом», так как в настоящее время никого не удивишь эвакуацией транспортного средства, к примеру, за неправильную парковку или нарушение ПДД.

#автоэксперт #машина #наш эксклюзив #Кража #эвакуатор #песок #автоугонщики
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