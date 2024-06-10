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Премьер Польши отверг причастность «внешних сил» к взрыву на заводе

Мощный взрыв на польском оружейном заводе прозвучал сегодня днем, погиб один человек, еще один пострадал.
Елизавета Кондрикова 2024-06-10 22:22:11
© Фото: Lorenz Huter, Lorenz Huterphotothek.de Globallookpress

Никакие внешние силы не причастны ко взрыву на польском оружейном заводе Mesko на юге страны, заявил премьер-министр Дональд Туск в ходе пресс-конференции.

«Пока нет никаких поводов утверждать, что какая-либо внешняя сила стояла за трагическими событиями на фабрике», - сказал премьер.

Выяснение обстоятельств случившегося продолжается. На конференции Туск не назвал точные причины трагедии.  

Трансляция мероприятия велась на Youtube канале польского правительства.

Взрыв произошел сегодня днем в городе Скаржиско-Каменна, в результате погиб один заводской рабочий, еще один пострадал. Завод занимался производством боеприпасов, в том числе 122-мм реактивных артиллерийских снарядов Feniks.

#Польша #Дональд Туск #феникс #оружейный завод #взрыв на заводе
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