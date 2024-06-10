Премьер Польши отверг причастность «внешних сил» к взрыву на заводе

Никакие внешние силы не причастны ко взрыву на польском оружейном заводе Mesko на юге страны, заявил премьер-министр Дональд Туск в ходе пресс-конференции.

«Пока нет никаких поводов утверждать, что какая-либо внешняя сила стояла за трагическими событиями на фабрике», - сказал премьер.

Выяснение обстоятельств случившегося продолжается. На конференции Туск не назвал точные причины трагедии.

Трансляция мероприятия велась на Youtube канале польского правительства.

Взрыв произошел сегодня днем в городе Скаржиско-Каменна, в результате погиб один заводской рабочий, еще один пострадал. Завод занимался производством боеприпасов, в том числе 122-мм реактивных артиллерийских снарядов Feniks.