Взрыв произошел в центре ракетного топлива на польском заводе

Мощный взрыв произошел на оружейном заводе Mesko на юге Польши, сообщила радиостанция RMF FM. Погиб 59-летний мужчина, заводской рабочий, еще один пострадал.

«У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад», - рассказала директор завода Эльжбета Сренявска.

Взрыв прогремел около 11.00-12.00 по московскому времени, сообщает «360». На месте работают пожарные расчеты, там приземлился вертолет скорой помощи. Возникший пожар потушили.

Взрыв произошел на одном из складов, сообщил Wirtulana Polska пресс-секретарь районного управления полиции в городе Скаржиско-Каменна Ярослав Гвоздзь.

Zakłady Mesko - производитель боеприпасов, входящий в состав Polish Armaments Group. Он, например, выпускает переносные зенитные ракетные комплексы Piorun.

Расположенные в Скаржиско-Каменне заводы также производят разные виды боеприпасов, в частности, 122-мм реактивные артиллерийские снаряды Feniks.