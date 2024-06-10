МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Взрыв произошел в центре ракетного топлива на польском заводе

Погиб рабочий предприятия, еще один ранен.
Владимир Рубанов 2024-06-10 15:41:17
© Фото: mesko.com.pl

Мощный взрыв произошел на оружейном заводе Mesko на юге Польши, сообщила радиостанция RMF FM. Погиб 59-летний мужчина, заводской рабочий, еще один пострадал.

«У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад», - рассказала директор завода Эльжбета Сренявска.

Взрыв прогремел около 11.00-12.00 по московскому времени, сообщает «360». На месте работают пожарные расчеты, там приземлился вертолет скорой помощи. Возникший пожар потушили.

Взрыв произошел на одном из складов, сообщил Wirtulana Polska пресс-секретарь районного управления полиции в городе Скаржиско-Каменна Ярослав Гвоздзь.

Zakłady Mesko - производитель боеприпасов, входящий в состав Polish Armaments Group. Он, например, выпускает переносные зенитные ракетные комплексы Piorun.

Расположенные в Скаржиско-Каменне заводы также производят разные виды боеприпасов, в частности, 122-мм реактивные артиллерийские снаряды Feniks.

#в стране и мире #взрыв #Польша #феникс #пзрк Piorun #оружейный завод #ракетное топливо
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 