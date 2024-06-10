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Суд в Польше выдал европейский ордер на арест экс-судьи Шмидта

Ранее польский судья Томаш Шмидт отказался от должности и попросил политического убежища в Белоруссии в знак несогласия с политикой своей страны.
Елизавета Кондрикова 2024-06-10 16:07:52
© Фото: Tomasz_Szmydt, Telegram

В Польше окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего судьи Томаша Шмидта, которого ранее обвинили в шпионаже из-за интервью российским и белорусским СМИ. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.

«Окружной суд в Варшаве на основании ходатайства прокурора из отдела по борьбе с организованной преступностью в Мазовецком воеводстве выдал 6 июня европейский ордер на арест Томаша Шмидта», - цитирует Life сообщение прокуратуры.

Арест объясняется подозрением в совершении преступления - шпионажа. Шмидт также сейчас находится в розыске.

Ранее польский экс-судья просил политического убежища на территории Белоруссии в ходе пресс-конференции в Минске, на которой также зачитал отказ от своей должности. Свое решение он объяснил несогласием с политикой и действием властей Польши.

При этом, по данным спецслужб Польши, Шмидт не имел доступа к секретной информации, касающейся оборонного потенциала страны. В Варшаве знают, какие данные он якобы мог предоставить российской стороне.

#в стране и мире #Польша #арест #судья #прокуратура Польши #Томаш Шмидт
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