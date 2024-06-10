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Самолеты дальней авиации выполнили полеты над водами северных морей

В полетах были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.
2024-06-10 16:38:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает МО РФ. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что наиболее продолжительный полет составил более шести часов. 

При этом самолетам дальней авиации оказывалось истребительное сопровождение. Его выполнили экипажи самолетов Су-33, Су-30СМ и Су-27 из состава ВКС России и морской авиации ВМФ РФ. 

Также на отдельных этапах маршрута самолеты российской дальней авиации сопровождали истребители иностранных государств. 

В Минобороны России отметили, что летчики дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

Ранее сообщалось, что ракетоносцы Ту-95МС ВКС России появились вблизи побережья Аляски.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #дальняя авиация #Ту-22М3 #Ту-95МС #северные моря
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