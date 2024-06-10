Самолеты дальней авиации выполнили полеты над водами северных морей

Экипажи самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает МО РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что наиболее продолжительный полет составил более шести часов.

При этом самолетам дальней авиации оказывалось истребительное сопровождение. Его выполнили экипажи самолетов Су-33, Су-30СМ и Су-27 из состава ВКС России и морской авиации ВМФ РФ.

Также на отдельных этапах маршрута самолеты российской дальней авиации сопровождали истребители иностранных государств.

В Минобороны России отметили, что летчики дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что ракетоносцы Ту-95МС ВКС России появились вблизи побережья Аляски.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.