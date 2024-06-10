Хренин: участие Белоруссии в ядерных учениях не грозит другим странам

Подразделения белорусской армии участвуют во втором этапе учений с нестратегическими ядерными силами Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сегодня сообщил министр обороны РБ Виктор Хренин. Он отметил, что проводимые мероприятия являются плановыми и не направлены на создание напряженности в регионе.

«Мы не проецируем соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо. Мы мирное государство, никому не угрожаем и не стремимся к конфронтации ни с кем», - заявил Виктор Хренин.

Он добавил, что Белоруссия отслеживает и анализирует все агрессивные выпады со стороны западных стран, а также последовательно укрепляет свой оборонительный потенциал.

«Наше участие во втором этапе учения Вооруженных сил Российской Федерации по применению нестратегического ядерного оружия - тому подтверждение», - отметил министр обороны Белоруссии.

Напомним, в конце мая стартовал первый этап учений ВС РФ с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения проводятся в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России. Руководит учениями Генеральный штаб ВС РФ.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в подобных учениях нет ничего необычного. Глава государства подчеркнул, что подобная работа является плановой.