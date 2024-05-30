Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом в ядерной сфере

Москва будет считать передачу Киеву истребителей F-16 как «преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Глава МИД России подчеркнул, что эти военные самолеты долгое время были основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.

«Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», - сказал Лавров.

Российский министр отметил, что поставка F-16 не изменит положения на линии боевого соприкосновения. ВС РФ будут уничтожать эти самолеты на Украине так же, как и любое другое западное вооружение.

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года завершат программу подготовки украинские летчики, которые проходят обучение управлению истребителями F-16 в США. Передачу этих самолетов Киеву готовят несколько стран Европы, в том числе Дания и Нидерланды.