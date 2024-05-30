МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом в ядерной сфере

Глава МИД России отметил, что эти истребители были основным средством доставки в рамках совместных ядерных миссий НАТО.
Владимир Рубанов 2024-05-30 07:42:39
© Фото: defense.gov

Москва будет считать передачу Киеву истребителей F-16 как «преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Глава МИД России подчеркнул, что эти военные самолеты долгое время были основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.

«Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», - сказал Лавров.

Российский министр отметил, что поставка F-16 не изменит положения на линии боевого соприкосновения. ВС РФ будут уничтожать эти самолеты на Украине так же, как и любое другое западное вооружение.

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года завершат программу подготовки украинские летчики, которые проходят обучение управлению истребителями F-16 в США. Передачу этих самолетов Киеву готовят несколько стран Европы, в том числе Дания и Нидерланды.

#Украина #Сергей Лавров #сша #Бельгия #F-16 #МИД России #Дания #поставки оружия #нидерланды
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 