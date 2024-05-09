В Пентагоне признали, что США не имеют равнозначной гиперзвуку защиты

У США нет адекватной защиты от гиперзвуковых ракет, в этом признался заместитель помощника министра обороны США Джон Хилл.

Во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США он заявил, что мощностей действующих систем недостаточно и США их нужно больше. Его слова приводит РИА Новости.

Ему задали вопрос, что будут делать власти, если гипотетически «со стороны Мурманска произойдет запуск» гиперзвуковой ракеты, скорость которой составляет порядка 6000 миль в час (более 9600 километров в час).

«У нас есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но нам нужно их больше. Вы правы: наша оборона против гиперзвука неадекватна», - сообщил Хилл.

Первого мая о проблемах с тестированием гиперзвукового оружия сообщил представитель Пентагона. На слушаниях в Палате представителей Конгресса США министр американских ВВС Фрэнк Кендалл рассказал о проблемах с мощностью, необходимой для испытания ракет и доступностью полигонов для дополнительного тестирования этого вида оружия.

Он считает, что американские военно-воздушным силам требуется значительная модернизация, чтобы растущая мощь Китая их не обогнала.

При этом в начале сентября 2023 года Пентагон отменил испытание гиперзвукового оружия США.