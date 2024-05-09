МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Пентагоне признали, что США не имеют равнозначной гиперзвуку защиты

Заместитель помощника главы минобороны США признался в отсутствии адекватной защиты от гиперзвуковых ракет.
Марина Крижановская 2024-05-09 04:14:25
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

У США нет адекватной защиты от гиперзвуковых ракет, в этом признался заместитель помощника министра обороны США Джон Хилл.

Во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США он заявил, что мощностей действующих систем недостаточно и США их нужно больше. Его слова приводит РИА Новости.

Ему задали вопрос, что будут делать власти, если гипотетически «со стороны Мурманска произойдет запуск» гиперзвуковой ракеты, скорость которой составляет порядка 6000 миль в час (более 9600 километров в час).

«У нас есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но нам нужно их больше. Вы правы: наша оборона против гиперзвука неадекватна», - сообщил Хилл.

Первого мая о проблемах с тестированием гиперзвукового оружия сообщил представитель Пентагона. На слушаниях в Палате представителей Конгресса США министр американских ВВС Фрэнк Кендалл рассказал о проблемах с мощностью, необходимой для испытания ракет и доступностью полигонов для дополнительного тестирования этого вида оружия.

Он считает, что американские военно-воздушным силам требуется значительная модернизация, чтобы растущая мощь Китая их не обогнала.

При этом в начале сентября 2023 года Пентагон отменил испытание гиперзвукового оружия США.

#в стране и мире #сша #Пентагон #Джон Хилл #гиперзвуковое оружие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213