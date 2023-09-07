Bloomberg: Пентагон отменил испытание гиперзвукового оружия США

Изначально испытания планировали провести на космодроме на мысе Канаверал, но после предварительных проверок запуск был отменен.

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Пентагон отказался от запуска первой гиперзвуковой ракеты, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американском Министерстве обороны.

Испытания планировалось провести на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида, но было принято решение отменить запуск ракеты после предварительных проверок. Причины отмены не называются.

В сентябре 2021 года Пентагон отчитался об испытании гиперзвукового оружия. Ракета, запущенная с самолета-носителя, разогналась до скорости 5 Махов. В этом образце гиперзвукового оружия использовался прямоточный воздушно-реактивный двигатель.

Между тем на днях российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», вышел в Атлантический океан. Экипаж проведет ряд корабельных учений.