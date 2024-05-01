В Пентагоне заявили о проблемах с тестированием гиперзвукового оружия

США испытывают трудности с тестированием гиперзвукового оружия в связи с нехваткой ресурсов и проблемами с доступностью полигонов. Об этом заявил министр американских ВВС Фрэнк Кендалл на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, сообщает РИА Новости.

При этом, по словам министра, Вашингтон сделал дополнительный шаг на пути испытания подобного оружия - осуществил значительные инвестиции в целях развития этой сферы. Точных цифр Кендалл не приводит.

Он также добавил, что ВВС США в целом нуждаются в значительной модернизации, чтобы не отставать от растущей мощи Китая. По его словам, начинать улучшение необходимо немедленно.

Напомним, на слушаниях Кендалл также указал на сокращение числа военных летчиков в ВВС США из-за их ухода в коммерческую авиацию на фоне более высоких зарплат. Он уточнил, что американское военное ведомство работает над этой проблемой, в частности, формируя программу бонусов.