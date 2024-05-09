Байден признался, что авиабомбы США стали причиной гибели жителей Газы

Полученное от США вооружение, применяемое Израилем в секторе Газа, стало причиной гибели там множества людей. В этом впервые публично признался американский президент Джо Байден.

Как сообщает RT, поставленные Соединенными Штатами авиационные бомбы погубили множество мирных жителей в Газе.

«Мирные жители погибали в Газе в результате применения этих бомб», - признался Байден в интервью американскому телеканалу CNN.

Прежде президент США сделал предупреждение, что поставки некоторого вида вооружения прекратятся, если Тель-Авив начнет операцию в городе Рафах на юге палестинского анклава на границе с Египтом.

По информации Байдена, израильская армия еще не пересекла эту «красную черту» и не вошла в густонаселенные районы, в то время как ранее сообщалось о боях израильтян на востоке Рафаха.

Восьмого мая глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил приостановку поставок боеприпасов Израилю из-за города Рафах. В Сенате он сообщил, что Израилю изначально дали понять, что не стоит начинать атаку в Рафахе без защиты находящегося там гражданского населения.