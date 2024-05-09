МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден признался, что авиабомбы США стали причиной гибели жителей Газы

Применяемые Израилем авиабомбы, согласно заявлению Байдена, стали причиной гибели мирных людей в секторе Газа.
Марина Крижановская 2024-05-09 02:36:50
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Полученное от США вооружение, применяемое Израилем в секторе Газа, стало причиной гибели там множества людей. В этом впервые публично признался американский президент Джо Байден.

Как сообщает RT, поставленные Соединенными Штатами авиационные бомбы погубили множество мирных жителей в Газе.

«Мирные жители погибали в Газе в результате применения этих бомб», - признался Байден в интервью американскому телеканалу CNN.

Прежде президент США сделал предупреждение, что поставки некоторого вида вооружения прекратятся, если Тель-Авив начнет операцию в городе Рафах на юге палестинского анклава на границе с Египтом.

По информации Байдена, израильская армия еще не пересекла эту «красную черту» и не вошла в густонаселенные районы, в то время как ранее сообщалось о боях израильтян на востоке Рафаха.

Восьмого мая глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил приостановку поставок боеприпасов Израилю из-за города Рафах. В Сенате он сообщил, что Израилю изначально дали понять, что не стоит начинать атаку в Рафахе без защиты находящегося там гражданского населения.

#в стране и мире #Джо Байден #сектор Газа #Гибель людей #признание #палестино-израильский конфликт #рафах #авиабомбы США
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213