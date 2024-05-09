Байден пригрозил Израилю прекратить поставки оружия при вторжении в Рафах

Если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, то она частично лишится поставок американского вооружения. В частности, артиллерийских снарядов и авиационных бомб. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

В интервью телеканалу CNN он сделал предупреждение Израилю, отметив, что якобы военнослужащие еще не вошли в сам город, находящийся на границе с Египтом.

«Я дал ясно понять, что, если они войдут в Рафах, а они в Рафах еще не зашли, я не стану поставлять им вооружения, которые они исторически использовали для того, чтобы разобраться с Рафахом, разобраться с городами», - сообщил Байден.

Вместе с этим, по его словам, Тель-Авив продолжит получать от Вашингтона средства противовоздушной обороны и вооружения оборонительного характера.

Как сообщалось 7 мая, ЦАХАЛ уже начал операцию на востоке города Рафах. Сухопутные силы приступили к уничтожению боевиков ХАМАС и разрушению их инфраструктуры. При этом 5 мая со стороны одноименного КПП палестинцы открыли огонь по пункту «Керем-Шалом», в результате погибли четыре израильских солдата и еще несколько военнослужащих ранены.