Остин подтвердил приостановку поставок боеприпасов Израилю из-за Рафаха

Джо Байден решил приостановить поставку боеприпасов Израилю из-за наступления ЦАХАЛ в Рафахе. Об этом сообщает The Times of Israel с ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

Остин на слушаниях в Сенате заявил, что США изначально дали понять, что Израилю не стоит начинать атаку в Рафахе без защиты гражданского населения, которое там находится. Он добавил, что в Пентагоне оценили ситуацию и приостановили поставку партии мощных боеприпасов.

Министр обороны США дополнил, что окончательного решения по продолжению поставок принято не было.

Днем 7 мая ЦАХАЛ начал операцию на востоке Раваха в секторе Газа. 8 мая стало известно, что от авиаударов ВВС Израиля по жилым домам в Газе погибло не менее семи человек.