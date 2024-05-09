Залпы салюта к 9 мая прозвучали в небе над парком «Патриот»

Небо над парком «Патриот» озарил торжественный салют в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фейерверк состоялся сразу после музыкального драматического спектакля к 9 мая.

Также традиционно салют ко Дню Победы состоялся в Москве на Поклонной горе. Жители и гости столицы наблюдали за ним со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.

Так, по приказу министра обороны России Сергея Шойгу артиллерийские салюты прогремели в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. Традиционно фейерверк запускают в 22:00 по местному времени.

Одним из первых торжественный салют к 79-ой годовщине Великой Победы увидели жители Хабаровска. За этим же фейерверком также наблюдали и жители города Фуюань в Китае, который находится на другом берегу реки Амур.