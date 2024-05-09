МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жители Фуюаня наблюдали за праздничным салютом вместе с хабаровцами

В рамках торжественного салюта в Хабаровске салютный дивизион дал 30 залпов.
Игнат Далакян 2024-05-09 18:02:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Дальнем Востоке завершились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Торжественный салют прогремел в Хабаровске, где на берегу Амура развернулась салютная батарея.

За праздничным салютом могли наблюдать и жители китайского города Фуюань, который находится на противоположном берегу реки. Для гостей и жителей города оборудовали специальную площадку, откуда хорошо видно красочное шоу.

Нештатный салютный дивизион дал 30 залпов в рамках торжественного салюта. Каждый расчет отработал как часы. А каждый их выстрел был посвящен определенному событию в победе в Великой войне и воинам-защитникам, которые подарили мирное небо над головой.

Сегодня торжественные мероприятия ко Дню Великой Победы проходят по всей стране. Так, на Красной площади в Москве прошел главный Парад Победы. Миллионы зрителей увидели торжественное шествие, а также колонну военной техники, которую возглавил легендарный танк Т-34/85.

В параде, приуроченном к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие свыше 9 000 военнослужащих, в числе которых около 1 000 являются участниками спецоперации.

#Салют #хабаровск #наш эксклюзив #амур #праздничный салют #Китайцы #Фуюань
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213