Жители Фуюаня наблюдали за праздничным салютом вместе с хабаровцами

На Дальнем Востоке завершились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Торжественный салют прогремел в Хабаровске, где на берегу Амура развернулась салютная батарея.

За праздничным салютом могли наблюдать и жители китайского города Фуюань, который находится на противоположном берегу реки. Для гостей и жителей города оборудовали специальную площадку, откуда хорошо видно красочное шоу.

Нештатный салютный дивизион дал 30 залпов в рамках торжественного салюта. Каждый расчет отработал как часы. А каждый их выстрел был посвящен определенному событию в победе в Великой войне и воинам-защитникам, которые подарили мирное небо над головой.

Сегодня торжественные мероприятия ко Дню Великой Победы проходят по всей стране. Так, на Красной площади в Москве прошел главный Парад Победы. Миллионы зрителей увидели торжественное шествие, а также колонну военной техники, которую возглавил легендарный танк Т-34/85.

В параде, приуроченном к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие свыше 9 000 военнослужащих, в числе которых около 1 000 являются участниками спецоперации.