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Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине

Премьер Польши Дональд Туск отметил, что без помощи альянса Украина не смогла бы так долго защищаться.
Игнат Далакян 2024-05-09 17:46:15
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, Globallookpress

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты Североатлантического альянса.

Он отметил, что НАТО сегодня помогает Киеву «настолько, насколько это возможно». По его словам, без помощи альянса Украина не смогла бы так долго защищаться.

«Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», - цитирует РИА Новости Туска.

При этом польский премьер не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на территории Украины.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera писала, что НАТО может задекларировать отказ об отправке войск на Украину. Отмечается, что соответствующее решение может быть принято на июльском саммите военного блока.

#войска #Украина #Польша #НАТО #Дональд Туск
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