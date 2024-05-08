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CDS: НАТО может задекларировать отказ об отправке войск на Украину

Соответствующее решение могут принять на июльском саммите организации.
Глеб Владовский 2024-05-08 12:43:46
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

НАТО может в июле принять декларацию с отказом от прямого вмешательства в украинский конфликт. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

«Никаких сапог на земле» - так звучит одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, готовящемся для утверждения на предстоящем саммите организации. Таким образом, подразумевается, что страны альянса не станут посылать войска на Украину.

При этом отмечается, что на восточном фланге НАТО будет находиться войсковой контингент численностью до 300 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 11 военнослужащих НАТО получили травмы во время прыжков с парашютом.

#в стране и мире #НАТО #отказ #Отправка войск на Украину
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