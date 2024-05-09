Более четырех тысяч военных приняли участие в Параде в Петербурге

Более четырех тысяч военнослужащих приняли участие в Параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в том числе воспитанники довузовских учреждений Минобороны РФ, курсанты и юнармейцы.

Колонну техники возглавил легендарный советский танк Т-34, также в Параде приняли участие боевые машины реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» и бронетранспортер БТР-40. Всего на Дворцовой площади проехали около 80 единиц военной и специальной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», ракетные комплексы «Бастион» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

На Параде Победы в Москве приняли участие более 9000 военнослужащих, в том числе строй женщин-военнослужащих и парадный расчет участников специальной военной операции.