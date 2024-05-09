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Более четырех тысяч военных приняли участие в Параде в Петербурге

Парад Победы в Санкт-Петербурге прошел на Дворцовой площади.
Услада Дубинина 2024-05-09 13:15:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Более четырех тысяч военнослужащих приняли участие в Параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в том числе воспитанники довузовских учреждений Минобороны РФ, курсанты и юнармейцы.

Колонну техники возглавил легендарный советский танк Т-34, также в Параде приняли участие боевые машины реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» и бронетранспортер БТР-40. Всего на Дворцовой площади проехали около 80 единиц военной и специальной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», ракетные комплексы «Бастион» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

На Параде Победы в Москве приняли участие более 9000 военнослужащих, в том числе строй женщин-военнослужащих и парадный расчет участников специальной военной операции. 

 

 

 

#9 мая #Парад Победы #день победы #техника #военные
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