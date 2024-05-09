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Женщины-военнослужащие поучаствовали в Параде Победы на Красной площади

Возглавила парадный строй подполковник Мария Васильева.
Услада Дубинина 2024-05-09 10:37:14
© Фото: ТРК «Звезда»

В Параде Победы в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве приняли участие женщины-военнослужащие. Возглавила парадный строй подполковник Мария Васильева.

Всего в Параде Победы примут участие более 9 000 человек и 70 единиц техники, об этом сообщили в Минобороны РФ. В том числе торжественным маршем прошел парадный расчет участников специальной военной операции.

«Особенностью пешей колонны стал отдельный парадный расчет военнослужащих-участников специальной военной операции. В его составе семь Героев Российской Федерации, более 100 военнослужащих награждены высокими государственными наградами - орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями "За отвагу", Жукова, Суворова, "За храбрость"», - сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие СВО прошли под знаменами боевых частей, освобождавших Донецк, Запорожье, Николаев и Одессу в годы Великой Отечественной войны. В составе парадного расчета - особо отличившиеся в зоне специальной военной операции бойцы.

Почетные гости, которые приехали на несколько дней из зоны СВО, поделились впечатлениями об атмосфере на Красной площади.

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