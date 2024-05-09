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Появились кадры воздушной части парада, снятые из кабины пилотов

Экипажи самолетов стартовали из подмосковного аэродрома в Кубинке.
Глеб Владовский 2024-05-09 11:38:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры воздушной части парада по случаю 79-й годовщины Победы в ВОВ, снятые с кабины пилотов самолетов.

На опубликованном видео можно увидеть, как пилоты авиационных групп «Русские витязи» на Су-30М и «Стрижи», поднялись в воздух на раскрашенных в цвета триколора самолетах из подмосковной Кубинки, чтобы принять участие в авиационной части парада.

Над Красной площадью также пролетели экипажи шести штурмовиков Су-25 парадной группы. Стоит уточнить, что обрушившаяся на Москву непогода ставила под вопрос проведение воздушной части. Однако по словам командира пилотажной группы «Русские витязи», авиационная часть парада прошла штатно, погода не помешала выполнить поставленную задачу.

Напомним, что в параде, приуроченном к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне приняли участие свыше 9 тысяч военнослужащих, в числе которых около 1000 - участники СВО.

#Русские витязи #ВКС РФ #9 мая #Парад Победы #Стрижи #день победы #наш эксклюзив
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