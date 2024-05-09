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Экипажи самолетов окрасили в цвета триколора небо над Красной площадью

Воздушный парад - часть парада в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Алексей Курильченко 2024-05-09 10:48:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Небо над Красной площадью окрасилось в цвета государственного флага России. Его раскрасили шесть штурмовиков Су-25 парадной авиагруппы.

Перед ними пролетел «Кубинский бриллиант» - девять самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Возглавил группу полковник Андрей Алексеев. Полетом авиагрупп было ознаменовано окончание Парада Победы.

Проведение воздушной части парада оставалось под вопросом из-за снежной погоды, которая обрушилась на Москву в предпраздничные дни. В Кремле заявили, что непогода не станет препятствием для торжества.

В итоге во время проведения парада небо над Москвой развеялось, что позволило самолетам беспрепятственно пролететь над Красной площадью.

#Русские витязи #9 мая #Парад Победы #день победы #Красная площадь
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