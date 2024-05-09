Экипажи самолетов окрасили в цвета триколора небо над Красной площадью

Небо над Красной площадью окрасилось в цвета государственного флага России. Его раскрасили шесть штурмовиков Су-25 парадной авиагруппы.

Перед ними пролетел «Кубинский бриллиант» - девять самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Возглавил группу полковник Андрей Алексеев. Полетом авиагрупп было ознаменовано окончание Парада Победы.

Проведение воздушной части парада оставалось под вопросом из-за снежной погоды, которая обрушилась на Москву в предпраздничные дни. В Кремле заявили, что непогода не станет препятствием для торжества.

В итоге во время проведения парада небо над Москвой развеялось, что позволило самолетам беспрепятственно пролететь над Красной площадью.