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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В Могиле Неизвестного Солдата покоится прах одного из бойцов, ранее захороненного в братской могиле. Он погиб в ходе обороны Москвы.
Алексей Курильченко 2024-05-09 11:05:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Традиционная церемония в честь Дня Победы прошла в Александровском саду под исполнение оркестром гимна Российской Федерации.

Вместе с Путиным цветы возложили приглашенные на Парад главы иностранных государств - Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Цветы к Вечному огню затем возложили военнослужащие, ветераны и гости торжества.

Напомним, что возложение цветов это традиционная часть Парада Победы. До этого на Красной площади завершился парад военной техники, окончание которого ознаменовал полет Су-25, окрасивших небо в цвета российского триколора.

В этом году по Красной площади прошли более девяти тысяч человек - в том числе представители силовых ведомств и курсанты военных училищ. Также в Параде задействованы около 75 единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС РФ. Отдельной коробкой прошли участники специальной военной операции - отличившиеся бойцы и Герои России.

#9 мая #Парад Победы #день победы #Владимир Путин #возложение цветов
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