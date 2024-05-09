Шойгу поздравил построенные на Красной площади войска с 9 Мая

Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил объезд построенных на Красной площади войск и поздравил военнослужащих с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

По данным оборонного ведомства, в мероприятии приняли участие свыше 1 000 военнослужащих, находившихся в зоне проведения специальной военной операции.

«В военном параде принимает участие более 9 тыс. военнослужащих. Более 1 тыс. из них принимали участие в специальной военной операции», - уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось о проведении парадов по случаю Дня Победы в Екатеринбурге и Новосибирске.