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Шойгу поздравил построенные на Красной площади войска с 9 Мая

Главком Сухопутными войсками Олег Салюков доложил Сергею Шойгу о том, что войска Московского гарнизона построены к Параду Победы на Красной площади.
Глеб Владовский 2024-05-09 10:09:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил объезд построенных на Красной площади войск и поздравил военнослужащих с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

По данным оборонного ведомства, в мероприятии приняли участие свыше 1 000 военнослужащих, находившихся в зоне проведения специальной военной операции.

«В военном параде принимает участие более 9 тыс. военнослужащих. Более 1 тыс. из них принимали участие в специальной военной операции», - уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось о проведении парадов по случаю Дня Победы в Екатеринбурге и Новосибирске.

#9 мая #ВС РФ #день победы #Шойгу #парад 9 мая
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