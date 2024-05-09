МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Свыше 200 участников СВО приняли участие в Параде Победы в Екатеринбурге

Сообщается, что общее число военнослужащих, принимавших участие в мероприятии, составило более 2 000 человек.
Глеб Владовский 2024-05-09 09:32:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Свыше 200 участников СВО приняли участие в параде по случаю 79-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Уточняется, что военнослужащие округа прошли торжественным маршем в составе парадной колонны войск ЦВО, а также проехали в образцах исторической и современной военной техники.

«Они представят мотострелковые, танковые подразделения, железнодорожные войска, связи, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, военную полицию и медицинскую службу», - цитирует заявление РИА Новости.

В ЦВО сообщили, что всего в военном параде приняли участие более 2 000 человек и около 50 единиц исторической и современной военной техники, включая легендарный танк Т-34.

Ранее сообщалось, что на Параде Победы в Новосибирске приняли участие около 2 000 российских военнослужащих. Сообщается, что жители города ожидают пролета отреставрированного истребителя И-16. 

#в стране и мире #9 мая #Парад Победы #цво #день победы #Екатеринбург
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213