Свыше 200 участников СВО приняли участие в Параде Победы в Екатеринбурге

Свыше 200 участников СВО приняли участие в параде по случаю 79-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Уточняется, что военнослужащие округа прошли торжественным маршем в составе парадной колонны войск ЦВО, а также проехали в образцах исторической и современной военной техники.

«Они представят мотострелковые, танковые подразделения, железнодорожные войска, связи, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, военную полицию и медицинскую службу», - цитирует заявление РИА Новости.

В ЦВО сообщили, что всего в военном параде приняли участие более 2 000 человек и около 50 единиц исторической и современной военной техники, включая легендарный танк Т-34.

Ранее сообщалось, что на Параде Победы в Новосибирске приняли участие около 2 000 российских военнослужащих. Сообщается, что жители города ожидают пролета отреставрированного истребителя И-16.