Около 2 000 военнослужащих поучаствовали в Параде Победы в Новосибирске

На параде по случаю Дня Победы в городе Новосибирск приняли участие свыше 2 000 человек.

На кадрах видно, как 24 парадных расчета прошли по главной площади города.

Кроме того, в мероприятии впервые приняли участие члены движения «Юнармия» из Луганской Народной Республики.

Механизированную колонну, в составе которой были тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярсы», традиционно возглавил легендарный танк Т-34 по прозвищу «Новосибирский колхозник».

Сообщается, что жители города также смогут увидеть в небе отреставрированный советский истребитель И-16.