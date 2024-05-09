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Около 2 000 военнослужащих поучаствовали в Параде Победы в Новосибирске

На мероприятии, помимо российских военнослужащих, впервые приняли участие члены «Юнармии» из ЛНР.
Надежда Котормус Глеб Владовский 2024-05-09 08:57:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На параде по случаю Дня Победы в городе Новосибирск приняли участие свыше 2 000 человек.

На кадрах видно, как 24 парадных расчета прошли по главной площади города.

Кроме того, в мероприятии впервые приняли участие члены движения «Юнармия» из Луганской Народной Республики.

Механизированную колонну, в составе которой были тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярсы», традиционно возглавил легендарный танк Т-34 по прозвищу «Новосибирский колхозник».

Сообщается, что жители города также смогут увидеть в небе отреставрированный советский истребитель И-16.

#в стране и мире #9 мая #Парад Победы #день победы #Новосибирск
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