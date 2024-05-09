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Песков: аномальный холод в Москве не помешает Параду Победы

В праздничный день в Москве аномально холодная погода, утром температура опустилась до нуля градусов.
Услада Дубинина 2024-05-09 08:44:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Аномально холодная погода в Москве не повлияет на проведение парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


«Погода не будет препятствием. Все-таки 9 Мая - это самый главный праздник в нашей стране. Погода - это не главное», - сообщил Песков.

Пресс-секретарь главы РФ уточнил, что для зрителей на трибунах раздадут пледы. Пик аномального похолодания в Москве синоптики прогнозировали на 9 мая. В столице выпали осадки в виде снега, временами облачно. Мэр города Сергей Собянин сообщил о возобновлении подачи отопления из-за заморозков.

#9 мая #Парад Победы #день победы #Погода #Дмитрий Песков #Заморозки
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