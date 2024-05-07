Пик аномального похолодания в Москве придется на День Победы

В Москве выпали осадки в виде мокрого снега. Причиной похолодания стал циклон «Гулла». На протяжении недели синоптики прогнозируют в столице заморозки и ветер до 20 метров в секунду. Самый холодный день ожидается 9 мая, когда температура опустится до -3 градусов ночью и до +3 днем.

«Вот такая температура, которая будет и во вторник, и в среду, и в четверг, 9 мая. Она больше характерна для самых первых чисел апреля, то есть погода отстает от своего климатического развития примерно на месяц, даже больше», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



В столице из-за заморозков возобновили подачу отопления в жилые дома и социальные объекты, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Синоптики прогнозируют потепление к середине следующей недели.