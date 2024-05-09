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Участники СВО поделились впечатлениями об атмосфере на Красной площади

Почетные гости приехали из зоны специальной военной операции на несколько дней.
Услада Дубинина 2024-05-09 09:59:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель командира батальона Амангельды Булебеков и командир мотострелковой роты Илья Кулаков прибыли из зоны СВО на несколько дней, чтобы посетить парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.

«Очень волнуюсь, не привык к такой обстановке, потому что всегда там - на переднем крае, думаю только о работе, думаю только о победе, и самое главное, чтобы наш тыл всегда был под защитой», - рассказал военнослужащий Амангельды Булебеков.

Командир мотострелковой роты впервые примет участие в параде. Он сообщил, что испытывает радость от этого события.

Военнослужащие СВО также приняли участие в Параде Победы в Хабаровске. Сводная рота военнослужащих специальной военной операции РФ впервые прошла колонной на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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