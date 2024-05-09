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Новинки ВС РФ прошли по Садовому кольцу в рамках подготовки к Параду Победы

Действующие образцы бронетехники выдвинулись в направлении Красной площади для участия в параде.
Алексей Дегтярев Глеб Владовский 2024-05-09 07:22:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военная техника в преддверии парада, посвященного Дню Победы, проехала по Садовому кольцу, передает наш корреспондент Алексей Дегтярев. Все эти образцы примут участие в Параде Победы на Красной площади.

На кадрах продемонстрированы бронеавтомобили «Тигр-М», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Кроме того, на параде примут участие зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые также проехали по улицам Москвы.

Из числа новинок также будут задействованы БМП К-17 «Бумеранг», трехосные бронеавтомобили «Ахмат» и «ВПК-Урал», санитарные автомобили «Линза».

Сообщается, что образцы техники выстроятся в колонну для подготовки к участию в Параде Победы на Красной площади у памятника Юрию Долгорукому.

#бронетехника #9 мая #Парад Победы #день победы #Красная площадь #наш эксклюзив
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