Новинки ВС РФ прошли по Садовому кольцу в рамках подготовки к Параду Победы

Военная техника в преддверии парада, посвященного Дню Победы, проехала по Садовому кольцу, передает наш корреспондент Алексей Дегтярев. Все эти образцы примут участие в Параде Победы на Красной площади.

На кадрах продемонстрированы бронеавтомобили «Тигр-М», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Кроме того, на параде примут участие зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые также проехали по улицам Москвы.

Из числа новинок также будут задействованы БМП К-17 «Бумеранг», трехосные бронеавтомобили «Ахмат» и «ВПК-Урал», санитарные автомобили «Линза».

Сообщается, что образцы техники выстроятся в колонну для подготовки к участию в Параде Победы на Красной площади у памятника Юрию Долгорукому.