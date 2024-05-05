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«Бессмертный полк» под русские военные песни прошел в Мадриде

В испанской столице мероприятие состоялось уже в девятый раз.
Ирина Егорова 2024-05-05 17:19:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Мадрида с георгиевскими ленточками на груди, с флагами России, Испании и Знаменем Победы прошлись в «Бессмертном полку», который проводится в столице Испании уже в 9 раз. 

На кадрах видно, что мужчины одеты в военную форму, а женщины танцуют под «Смуглянку» и другие военные песни, которые звучали на русском языке. Другие участники несли портреты своих родственников и знакомых, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

В Москве в 2024 году шествие «Бессмертный полк» не будет проходить в очном формате, мероприятие пройдет онлайн. Решение принято из соображений безопасности. 

Шествие «Бессмертный полк» проходит с 2012 года в России и других странах. В 2023 году мероприятие проходило в смешанных форматах. В рамках «Бессмертного полка» участники присылают или показывают фото родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и рассказывают их истории.

#Бессмертный полк #испания #Мадрид #Шествие #Великая Победа #наш эксклюзив
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