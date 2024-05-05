«Бессмертный полк» под русские военные песни прошел в Мадриде

Жители Мадрида с георгиевскими ленточками на груди, с флагами России, Испании и Знаменем Победы прошлись в «Бессмертном полку», который проводится в столице Испании уже в 9 раз.

На кадрах видно, что мужчины одеты в военную форму, а женщины танцуют под «Смуглянку» и другие военные песни, которые звучали на русском языке. Другие участники несли портреты своих родственников и знакомых, сражавшихся в Великой Отечественной войне.



В Москве в 2024 году шествие «Бессмертный полк» не будет проходить в очном формате, мероприятие пройдет онлайн. Решение принято из соображений безопасности.

Шествие «Бессмертный полк» проходит с 2012 года в России и других странах. В 2023 году мероприятие проходило в смешанных форматах. В рамках «Бессмертного полка» участники присылают или показывают фото родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и рассказывают их истории.