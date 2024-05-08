Авиаудары ВВС Израиля по Газе привели к гибели не менее семи человек

Израильская авиация нанесла удары по жилым домам в городе Газа в одноименном анклаве. Это привело к гибели по меньшей мере семи человек.

По информации телеканала Al Jazeera со ссылкой на информагентство WAFA, военно-воздушные силы еврейского государства атаковали восточную часть Газы, в частности, жилой комплекс в районе Зейтун. Среди погибших, как отмечается, есть пятеро детей.

Кроме этого, есть двое погибших в городе Рафах, расположенном на границе с Египтом. Также несколько жителей получили ранения во время израильской атаки по транспортному средству гражданских лиц.

«Была убита семья из семи человек: муж, жена и пятеро детей. Два человека также были убиты и еще больше ранены в Рафахе после того, как израильские военные взорвали мотоцикл у ворот Салах ад-Дин, к югу от города на юге Газы», - уточнили СМИ.

Днем 7 мая стало известно, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начал операцию на востоке Рафаха в секторе Газа. Прецедентом стало нападение в воскресенье, 5 мая, со стороны одноименного КПП. Тогда боевики ХАМАС открыли огонь по пункту «Керем-Шалом», в результате погибли четыре израильских солдата, еще несколько военнослужащих получили ранения.

До этого при посредничестве Катара, Египта и других сторон Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС обсудили проект соглашения о прекращении огня, состоящее из трех этапов, каждый из которых займет 42 дня.

Планируется освобождение всех заложников, обмен телами и останками погибших, вывод войск Израиля из сектора Газа и его восстановление, выплаты компенсаций всем пострадавшим под контролем ряда стран и организаций, включая Египет, Катар и США.