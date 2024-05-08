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Армения отказалась от участия в финансировании ОДКБ

Армения воздержится от финансирования.
Мария Зайцева 2024-05-08 17:39:09
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Армения заявила, что не будет принимать участие в финансировании деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения с ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел страны Ани Бадалян.

По ее словам, Армения не присоеденится к решению «О бюджете ОДКБ на 2024 год». Она добавила, что Ереван не имеет возражений о принятии решения в ограниченном формате.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна может выйти из ОДКБ, если там не ответят на вопрос о сувернной территории ресублики. Организация не указала зону своей ответственности, когда заверила о готовности разместить миротворческий контингент на границе страны с Азербайджаном.

После высказывания Пашиняна генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил, что Армения официально не заявляла о желании приостановить или прекратить свое членство в организации.

#Армения #одкб #финансирование
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