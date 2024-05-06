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Путин обсудит с Пашиняном накопившиеся проблемы 8 мая

В Кремле ожидают, что встреча лидеров двух стран будет содержательной.
Игнат Далакян 2024-05-06 17:20:07
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу 8 мая после заседания в рамках ЕАЭС. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он выразил надежду, что беседа лидеров двух стран будет содержательной.

«Что касается встречи с Пашиняном, ожидается, что этот двусторонний контакт будет весьма содержательным, поскольку много вопросов накопилось для обсуждения», - отметил помощник президента России.

По словам Юрия Ушакова, в Армении находится и трудится большое количество российских граждан. Кроме того, Ереван сохраняет экономические связи в РФ, отметил он. Во многом поэтому в стране наблюдается экономический рост второй год подряд. Причем такой, что страна находится в лидерах в мире по темпам роста ВВП, добавил Ушаков.

«Сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. Последнее время заметно сократились контакты между нашими странами на различных уровнях», - сказал помощник российского лидера.

Он добавил, что с армянской стороны раздается критика в адрес России и в адрес ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие в организации, хотя пока не отказывается от полного участия. По словам Ушакова, Армения собирается воздерживаться от финансирования ОДКБ, при этом Пашинян ведет диалог с Западом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на встречу лидеров России и Армении. По словам представителя Кремля, очень трудно переоценить важность отношений между двумя государствами.

#Россия #Армения #Никол Пашинян #Владимир Путин #ЕАЭС #встреча
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