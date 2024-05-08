В МИД РФ заявили о жестком ответе на санкции Британии

Россия жестко ответит на последние действия Британии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в телеграм-канале ведомства.

По словам Захаровой, Лондон только повышает градус конфронтации и пользуется ложью для объявленных антироссийских мер, не предъявляя доказательств и конкретных фактов.

8 мая Великобритания выслала военного атташе из страны, лишила дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости России и ввела новые ограничения на дипломатические визы.

Официальный представитель МИД отметила, что утверждения англичан о причастности Москвы к «злонамеренным акциям» безответственны и неприемлемы. Она сравнила такую тактику Великобритании с такими же действиями страны в ситуации с отравлением Литвиненко и в инциденте со Скрипалями.

Захарова также напомнила, что дезинформационная кампания о «якобы массовом убийстве» жителей в Буче была запущена со стороны Лондона. По ее словам, это было совершено для срыва российско-украинских переговоров и запуска заранее подготовленного пакета санкций против России.

Мария Захарова дополнила, что действия властей Британии подтверждают их русофобию и враждебность на российском направлении.