Британия сняла дипломатический статус с объектов недвижимости России

В Великобритании сняли дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, которая принадлежит России. Об этом в среду сообщает агентство Reuters с ссылкой на министра внутренних дел страны Джеймса Клеверли.

Клеверли заявил на слушаниях в палате общин, что Лондон лишает дипломатического статуса несколько объектов недвижимости, связанных с РФ. Также он сообщил, что Великобритания вводит новые ограничения на получение гражданами России дипломатических виз, включая ограничение по продолжительности периода, который российские дипломаты могут находиться в стране.

Министр внутренних дел также добавил, что Великобритания вышлет российского военного атташе из страны.