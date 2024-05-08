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Великобритания высылает военного атташе России

Мария Захарова заявила, что Россия даст адекватный ответ на высылку военного атташе из Лондона.
Игнат Далакян 2024-05-08 15:15:28
© Фото: DefenceHQ, X

Министерство внутренних дел Великобритании высылает из страны военного атташе России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила «Звезде», что Россия даст адекватный ответ на действия Лондона.

Также отмечается, что Великобритания вводит новые ограничения при получении дипломатических виз гражданами Российской Федерации. Кроме того, с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, на территории Соединенного Королевства снят дипломатический статус.

Ранее британский посол в Москве Найджел Кейси прибыл в Министерство иностранных дел России. Причину визита посла в российское внешнеполитическое ведомство не сообщили.

#Великобритания #атташе #высылка
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